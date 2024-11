Le meilleur du Marrakech du rire Les humoristes se déchaînent

Lire la vidéo

Diffusé le 21/12/2020

Dans « Les humoristes se déchainent » : les artistes qui passent en mode « 30 millions d'amis », les anecdotes les plus mémorables sur les mamans de nos humoristes, le « girl power », les personnalités les plus barges, les embrouilles les plus folles et plein d'autres sketches encore ! Avec : Jamel Debbouze, Kad Merad, Caroline Vigneaux, Gad Elmaleh, Alban Ivanov, Virginie Hocq, Arnaud Tsamère, Nawell Madani, Fatsah Bouyahmed, Malik Bentalha, Kev Adams, Ary Abittan, Foudil Kaibou, Nadia Roz, Camille Lellouche, Jarry, Redouanne Harjane, Grand Corps Malade, Michael Gregorio, Big Flo et Oli…