Le meilleur pâtissier Célébrités Canada : Le séquoia carreauté

Lire la vidéo

Mercotte et Norbert Tarayre mettent les petits plats dans les grands pour challenger Louisy Joseph, Laure et Matthieu (MAPR) et Terence Telle dans ce numéro du " Meilleur Pâtissier Célébrités ". Dans un décor qui sent bon le bois fraîchement coupé...