Le meilleur pâtissier Épisode 10 - Partie 2 - Adopte un cake

Diffusé le 12/12/2024

Épreuve créative : leçon de séduction en gâteau, le « Speed caking » Les pâtissiers s’apprêtent à donner une véritable leçon de séduction au jury ! Ils vont dévoiler leurs atouts charmes en gâteau lors d’un rendez-vous galant avec Cyril et Mercotte. Épreuve technique : le gâteau dîner romantique de Titouan Claudet Place à une recette de Titouan Claudet, chef prodige de la pâtisserie, venu de Genève qui a mis toute sa créativité et tout son cœur pour créer le délicieux gâteau « dîner romantique » ! Une recette ingénieuse, truffée d’astuces pour un incroyable dessert ode à l’amour et à la gourmandise ! Quel pâtissier sera le plus inspiré et remportera la première place ? Épreuve surprise : le gâteau d’amour à la fraise… à 4 mains Les pâtissiers doivent réaliser un gâteau entièrement dédié à l’amour, avec l’ingrédient le plus sensuel qui soit : la fraise ! Ils ne le savent pas mais les pâtissiers pourront chacun pâtisser à 4 mains, avec un ancien gagnant du Meilleur Pâtissier, et profiter de son expérience ! Le meilleur gâteau réalisé en binôme remportera le cupcake d’or, symbole d’immunité. Qui remportera l’immunité, qui décrochera le tablier bleu et qui quittera malheureusement la tente ?