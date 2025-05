Le meilleur pâtissier Épisode 3 - Partie 1 - Bienvenue à la biscuiterie LMP

Diffusé le 24/10/2024

La « Biscuiterie du Meilleur Pâtissier » ouvre ses portes à nos 11 amateurs qui vont devoir réaliser d’incroyables créations… en biscuit ! L’épreuve créative : bâtir « LMP Ville » Pour la première fois, nos pâtissiers amateurs vont devoir construire tout un village en biscuit ! Tous bâtiront leur propre maison gourmande : celle de leur enfance, celle qu’ils habitent depuis toujours, celle qu’ils rêveraient d’avoir… Une maison en biscuit du sol au plafond avec, à l’intérieur en surprise, un délicieux gâteau ! À vos marques, prêts, bâtissez ! L’épreuve technique : la fantastique « Boite à biscuits » d’Aurélien Cohen Que serait une biscuiterie sans la traditionnelle boite à biscuit ? Un tressage fin et millimétré, un florentin au miel, une vitre en étoile en sucre isomalt… le grand chef pâtissier Aurélien Cohen partage ses secrets pour réussir ce bijou gourmand. Les pâtissiers devront bien lire et bien appliquer la recette afin de régaler Cyril et Mercotte ! L’épreuve surprise : des biscuits en version XXL ! Madeleine géante, petit beurre XXL, énorme biscuit palmier… nos pâtissiers doivent à présent réaliser une reproduction visuellement parfaite d’un biscuit bien connu de tous mais en format XXL ! Le plus réussi remporte le Cup cake d’or, synonyme de qualification immédiate pour la semaine prochaine. Une épreuve déterminante pour savoir qui remporte le très convoité tablier bleu, mais aussi qui quitte malheureusement le concours.