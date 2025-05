Le meilleur pâtissier Pâtisser de la noisette quand on y est allergique

Diffusé le 14/11/2024

Animaux tout choco, mécanismes en chocolat et autres créations de prestige : le chocolat va couler à flots pour cette « spéciale chocolat » ! Exceptionnellement, les pâtissiers s’affronteront en équipe : les fanas du chocolat au lait contre ceux qui penchent plus pour le chocolat noir ! Épreuve créative : les animaux tout choco Cheval, kangourou, tortue, koala, écureuil : les pâtissiers devront réaliser leur animal totem, celui qui les représente le mieux, en chocolat ! Et les pâtissiers devront enfermer dans leur animal en chocolat une création gourmande que le jury découvrira à la dégustation ! Épreuve technique : la noisette en chocolat de Maxime Frédéric Le Meilleur Pâtissier a l’honneur d’accueillir un des plus grands chefs pâtissiers au monde : le chef pâtissier du très prestigieux Cheval Blanc dévoile la recette d’une incroyable création pâtissière animée par un mécanisme tout chocolat : « La noisette » ! Aux pâtissiers de bien suivre les indications du chef et de faire en sorte que « La noisette » prenne vie lors de la dégustation… Épreuve surprise : une création chocolat 5 étoiles ! Les pâtissiers qui vont devoir mettre à l’honneur les copeaux en chocolat dans une création 5 étoiles ! Le chef pâtissier Étienne Leroy de la maison « Lenôtre » viendra juger l’épreuve. Le gâteau qui séduira le plus le chef invité obtiendra le cup cake d’or, synonyme d’immunité, et sera mis en vente dans la boutique la plus prestigieuse de la maison « Lenôtre » ! Entre l’équipe des chocolats au lait ou celle des chocolats noirs, qui remportera le match du jour ? Qui décrochera le tablier bleu et qui quittera la tente ?