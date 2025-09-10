Le meilleur pâtissier Épisode 1 - Partie 1 - Bienvenue sous la tente

Lire la vidéo

Diffusé le 10/09/2025

Ils sont roi de la tarte, spécialiste des trompe-l’œil, fée des gâteaux enchantés ou artiste créatrice de véritables œuvres sucrées. 14 pâtissiers amateurs, avec chacun des univers forts et un talent aiguisé, s’apprêtent à faire leur entrée sous la tente ! Au programme pour cette première semaine de concours : Épreuve du classique revisité : la délicieuse tarte aux pommes dans tous ses états ! Cyril va demander à la nouvelle promotion de revisiter le plus convivial, gourmand et chaleureux des gâteaux : l’incontournable tarte aux pommes ! À nos pâtissiers de nous faire découvrir leur personnalité pâtissière à travers leur version de la tarte aux pommes. Épreuve technique : le plus moelleux des gâteaux du grimoire ! Mercotte démarre la saison en beauté avec un gâteau des plus moelleux à la pâte d’amande : le Petit-duc d’hospitalité, un gâteau qui était offert aux invités en signe d’hospitalité et de prospérité, symbolisant l’accueil chaleureux réservé aux convives. Épreuve créative : présentez-vous… en gâteau ! Avec Yann Couvreur Après avoir présenté leur identité pâtissière et leur niveau technique, les pâtissiers vont maintenant se présenter... en gâteau ! Policière, instituteur, menuisier, passionné d’art ou d’urbex : à chacun de dévoiler son métier, sa passion et sa personnalité au jury, et au chef pâtissier de renom Yann Couvreur !