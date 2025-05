Le meilleur pâtissier Épisode 1 - Partie 1 - Le marché LMP

Diffusé le 10/10/2024

Ils sont 14 pâtissiers amateurs et s’apprêtent à pénétrer dans la tente du Meilleur Pâtissier, ils sont aussi sur le point de rencontrer la toute nouvelle recrue de la famille LMP : Laëtitia Milot ! Les 14 pâtissiers vont exceptionnellement s’affronter au cours de deux épreuves : L’épreuve créative : l’étonnant marché LMP ! Pour cette première épreuve, les 14 pâtissiers vont devoir préparer un stand de marché qui les représente. Ils le décoreront à leur image avec des accessoires et produits apportés de chez eux. Ils réaliseront ensuite à leur stand la pièce maîtresse qui sera dégustée par le jury. Mais entre stress et découverte des lieux, beaucoup vont se laisser déborder ! L’épreuve technique, le secret des grands chefs : l’incroyable tatin de Pierre-Jean Quinonero : Si la tarte tatin est un classique de la pâtisserie française, elle devient un véritable bijou quand elle est revisitée par le Champion de France des desserts. Les 14 pâtissiers amateurs devront reproduire cette tarte tatin à l’aide d’une recette concoctée par le chef et devront tendre l’oreille pour écouter le secret qui les mènera à une merveille de gourmandise. L’orangerie : Les 14 pâtissiers vont profiter pour la première fois d’un espace rien que pour eux : l’orangerie. Ils pourront s’y détendre, échanger avec Laëtitia Milot et partager quelques confidences. C’est à 14 qu’ils entrent dans la tente du Meilleur Pâtissier mais seuls 12 pourront continuer l’aventure. Qui remportera le très convoité premier tablier bleu ? Et qui quittera malheureusement le concours ?