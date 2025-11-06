Le meilleur pâtissier Épisode 10 - Partie 1 - God save the cream !

Lire la vidéo

Pour cette 10e semaine du concours, place aux plus gourmands des gâteaux british ! Cyril Lignac et Mercotte emmènent les 5 pâtissiers encore en lice en Grande-Bretagne ! Attention, seuls 4 d'entre eux accèderont aux quarts de finale ! Épreuve du classique revisité : crumble gourmand, le roi du tea time ! Cyril s'attaque à un dessert aussi simple en apparence qu'irrésistible : le crumble. Fruits fondants, pâte craquante émiettée dorée au four… les candidats devront revisiter ce classique familial venu d'Angleterre, en le transformant en un véritable gâteau de concours. Épreuve technique : l'incroyable et très royal Battenberg cake ! Mercotte sort de son grimoire un monument de la gastronomie britannique, créé en 1884 tout spécialement pour célébrer un mariage princier : le Battenberg cake ! Un sponge cake ultra moelleux, une délicieuse compotée de fraises, des décorations en pâte d'amande… ce cake royal devra surtout révéler un surprenant motif à la découpe : le drapeau du Royaume-Uni ! Épreuve créative : les symboles de l'Angleterre en gâteau ! Cabine téléphonique, bus à impériale, garde royale, fish & chips, métro londonien ou encore Big Ben : pour cet ultime défi avant les quarts de finale, Cyril et Mercotte demandent aux pâtissiers d'imaginer et de créer un symbole emblématique anglais en gâteau. Marius Dufay, ancien chef pâtissier du meilleur restaurant du monde, désormais à la tête d'une prestigieuse pâtisserie à Londres, partagera tous ses trucs et astuces avec les pâtissiers !