Le meilleur pâtissier Épisode 11 - Partie 1 - Passions fruits

Pour ces quarts de finale, les cinq pâtissiers toujours en lice se confrontent à l'un des thèmes les plus gourmands de la saison : les gâteaux fruités ! Épreuve du classique revisité : passion pavlova Cyril demande aux pâtissiers de revisiter un dessert aussi aérien qu'incroyablement gourmand : la pavlova ! Qui fera la meringue la plus craquante, la crème la plus onctueuse et, surtout, qui créera la revisite la plus originale et généreuse en fruits ? Épreuve technique : la périlleuse et délicieuse tulipe hollandaise à la framboise Les pâtissiers doivent réaliser un magnifique panier et son anse torsadée en nougatine, le tout garni d'une ganache légère, surmontée de dizaines de framboises ! L'exploit est de faire apparaître, à la coupe, une framboise géante en coulis… de framboise ! Épreuve créative : incroyables fruits XXL Les pâtissiers vont réaliser leur fruit préféré mais en format XXL ! Cyril et Mercotte, épaulés par le légendaire chef François Perret, attendent des créations aux visuels bluffants et aux goûts intensément fruités !