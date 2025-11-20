Le meilleur pâtissier Épisode 12 - Partie 1 - Illusions gourmandes

Diffusé le 27/11/2025

Pour les demi-finales, des gâteaux toujours plus gourmands et toujours plus bluffants, avec un objectif pour les quatre pâtissiers amateurs encore en lice : obtenir deux tops pour valider leur accès à la grande finale de la compétition ! Incroyables trompe-l’œil, illusions d’optique et objets plus vrais que nature en gâteau : Cyril Lignac et Mercotte accueillent les quatre demi-finalistes pour une spéciale illusions gourmandes ! Épreuve du classique revisité : illusion en macaron Cyril s’attaque à une pâtisserie légendaire : le macaron. Coques lisses, collerette parfaite, garniture onctueuse : rien ne doit être laissé au hasard. Donuts, coquillages, souris ou tomates… pour décrocher un top, les quatre pâtissiers doivent réaliser des macarons figuratifs, qui ressemblent à tout sauf à des macarons ! Épreuve technique : le tabula scalata, le gâteau illusion d’optique Mercotte ressort de son grimoire un gâteau inspiré de la Renaissance : le tabula scalata. Ce surprenant entremets abricotier doit produire une illusion d’optique à la dégustation ; une prouesse de géométrie et de précision, entre dégradés de mousses fruitées, biscuits savamment taillés et décor en trompe-l’œil. Épreuve créative : incroyables gâteaux trompe-l’œil Chaque pâtissier doit créer un gâteau trompe-l’œil capable de se fondre dans le décor du salon de Cyril et Mercotte. Lampe, cadre photo, diffuseur ou buste antique : quel gâteau saura le mieux berner le jury et se transformer en objet du quotidien ? Julien Dugourd, chef pâtissier réputé pour ses desserts élégants, fruités et ses trompe-l’œil iconiques, révélera ses précieux conseils pour que la magie opère visuellement et gustativement !