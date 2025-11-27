Le meilleur pâtissier Épisode 13 - Partie 1 - Demi-finale au coin du feu

Lire la vidéo

C'est la 2e demi-finale du Meilleur Pâtissier ! Place aux plus gourmands et réconfortants des gâteaux, ceux qu'on savoure au coin du feu et qui nous font passer le plus doux des hivers ! Épreuve du classique revisité : le généreux mont-blanc Cyril a choisi de revisiter un dessert mythique, le très alléchant « mont-blanc ». Une meringue tendre à l'intérieur et craquante à l'extérieur, une crème ultralégère et de fins vermicelles de crème de marron. À nos demi-finalistes de présenter au jury des créations dignes d'une demi-finale ! Épreuve technique : la très haute et périlleuse timbale de Gouffé Une tour de génoise ultra moelleuse, des couches de mousse au chocolat délicieusement onctueuse entremêlées d'un confit de fraises acidulé… Pour l'une de ses dernières épreuves techniques, Mercotte a ressorti de son grimoire un dessert aussi beau et haut que périlleux ! Une place pour la finale est en jeu… alors quel vaillant pâtissier triomphera de la redoutable timbale de Gouffé ? Épreuve créative : le symbole sucré de la montagne Pour cette dernière épreuve, les pâtissiers devront nous emmener en vacances à la montagne et inventer le plus réconfortant des desserts. Ils devront séduire un pâtissier au sommet, puisque c'est le grand Pierre Hermé qui désignera l'ultime finaliste de cette 14e saison !