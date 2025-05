Le meilleur pâtissier Épisode 13 - Partie 2 - Esprit de fêtes

Diffusé le 02/01/2025

Épreuve créative : l’exceptionnel gâteaux boule à neige Les pâtissiers doivent réaliser un gâteau boule à neige version XXL et 100 % comestible ! Cyril et Mercotte attendent qu’ils racontent un moment fort de leur vie à travers leur création. Le meilleur gâteau obtient un top. Épreuve technique : l’incroyable boule de Noël du chef Fabio Giambrone Fabio Giambrone, chef pâtissier aux réalisations spectaculaires, dévoile le secret d’un de ses desserts iconiques « la boule de Noël et son joli village de fêtes » ! Cyril et Mercotte jugeront à l’aveugle les réalisations et le meilleur gâteau obtiendra un top. Épreuve surprise : revisiter la traditionnelle couronne de Noël en gâteau Les pâtissiers vont revisiter la traditionnelle couronne de Noël en un magnifique gâteau de fête ! Exceptionnellement, ils bénéficieront chacun de l’aide de Cyril pendant 5mn au moment de leur choix ! Avec, en jeu, une fois de plus, un top. Au terme de cette épreuve les trois qualifiés pour la finale seront connus.