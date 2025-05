Le meilleur pâtissier Épisode 14 - Partie 1 - La finale

Diffusé le 09/01/2025

Pour la grande finale, Cyril et Mercotte ont organisé une fête mémorable afin de commencer la nouvelle année en beauté ! Les 3 pâtissiers encore en lice devront régaler un jury de prestige mais aussi le public venu déguster leurs incroyables créations ! Épreuve créative : faîtes un vœu en gâteau Ouvrir une pâtisserie, faire le tour du monde, acheter une maison, trouver l’amour ou gagner Le meilleur pâtissier : les 3 finalistes devront raconter leur vœu le plus cher à travers un délicieux gâteau et une scénographie gourmande ! Épreuve technique : réaliser « la » galette des rois parfaite Cyril et Mercotte ont fait appel à la meilleure cheffe pâtissière du monde : Nina Métayer ! Pâte feuilletée, frangipane, couronne en dentelle : la cheffe dictera sa recette et dévoilera tous ses trucs pour parfaitement réussir son incontournable « galette des reines » ! Épreuve surprise finale : « l’ultime gâteau » Les pâtissiers devront réaliser leur gâteau signature, qui rassemble tous leurs talents créatifs et techniques. Ils seront jugés par Cyril et Mercotte ainsi que Pierre Hermé. Les invités présents lors de cette grande finale dégusteront les créations et voteront pour leur préférée ! Quel pâtissier parviendra à séduire à la fois le jury et le public ? Qui remportera la 13e saison du Meilleur pâtissier ?