Le meilleur pâtissier Épisode 14 - Partie 2 - La grande finale

Lire la vidéo

Diffusé le 11/12/2025

Place à la grande finale pour les trois derniers pâtissiers encore en lice, et ultime soirée du concours aussi pour Mercotte, qui raccroche définitivement le tablier du Meilleur Pâtissier ! Une soirée exceptionnelle marquée par la créativité, les défis techniques et une forte dose d’émotion. À l’issue de cette ultime épreuve, un seul candidat soulèvera le légendaire trophée du Meilleur Pâtissier. Épreuve du classique revisité : le plus divin des saint-honoré ! Les finalistes doivent s’attaquer à un monument de la pâtisserie française : le saint-honoré. Pâte feuilletée croustillante, pâte à choux caramélisée, crème légère parfaitement pochée : ce gâteau d’exception exige précision et élégance. Aux pâtissiers de le transformer en une création spectaculaire ! Épreuve technique : la charlotte princière, un hommage royal ! Pour sa dernière participation au concours, Mercotte dévoile l’une des meilleures recettes de son grimoire : la charlotte princière à l’ananas. Biscuits cuillère quadrillés, bavaroise vanille, cœur fruité, ananas en trompe-l’œil et feuilles en sucre : chaque détail compte pour sublimer ce gâteau inventé au XIXᵉ siècle en hommage à la reine Charlotte. Épreuve créative : le grand bal sucré ! Les finalistes doivent réaliser leur plus beau gâteau de fête ; une pièce maîtresse spectaculaire au milieu d’une scénographie 100 % comestible. Pour juger cette ultime épreuve, un invité de prestige en l’honneur de cette finale exceptionnelle : Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie et star de la création sucrée moderne. Alors, qui sera le grand gagnant qui remportera la publication de son livre de recettes et le tant convoité trophée du Meilleur Pâtissier, saison 14 ?