Le meilleur pâtissier Épisode 2 - Partie 1 - Délicieusement 80’s

Pour cette 2e semaine du concours, Cyril Lignac et Mercotte vous replongent dans l’une des décennies les plus mythiques et gourmandes qui soient : les années 80 ! Épreuve du classique revisité : le cookie ultra-gourmand ! Cyril s’attaque au plus réconfortant des gâteaux, popularisé en France dans les années 80 et devenu culte depuis : le cookie ! Aux pâtissiers de le revisiter de façon gourmande et originale, du moment que leur création est moelleuse à l’intérieur et croustillante à l’extérieur ! Épreuve technique : le plus vintage des desserts 80’s ! Pour son épreuve, Mercotte est allée tirer de son grimoire un gâteau 100 % années 80, à la fois vintage, étonnant et délicieux : le gâteau Marguerite. Quelques indices sur ce gâteau légendaire : un look fleuri, des couleurs rétros et des techniques pâtissières bluffantes. Encore mieux qu’une machine à remonter le temps ! Épreuve créative : le meilleur des 80’s en un délicieux gâteau ! Pour aller encore plus loin dans les années 80, Cyril et Mercotte attendent des pâtissiers qu’ils réalisent un symbole de cette décennie mythique ! Walkman, Rubik's cube, minitel, polaroid, rollers, Peter et Sloane... à eux de partager leur vision des années 80 en un délicieux gâteau ! Le chef pâtissier Guillaume Mabilleau, Meilleur Ouvrier de France passé par les plus grands palaces, viendra prodiguer ses conseils aux pâtissiers.