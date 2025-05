Le meilleur pâtissier Épisode 2 - Partie 1 - Le tour de France des gâteaux

Diffusé le 17/10/2024

Les 12 pâtissiers amateurs encore en lice s’embarquent pour le plus gourmand des voyages : le tour de France des gâteaux ! L’épreuve créative : le gâteau-train Ce grand tour pâtissier à travers nos belles régions de France commence par une virée en gâteau-train ! Chaque pâtissier devra réaliser le gâteau-wagon qui représente au mieux sa région, ses origines ou son histoire. Mises bout à bout, toutes ces créations formeront le tout premier train gourmand du Meilleur Pâtissier : départ prévu sur un véritable circuit ! L’épreuve technique : l’escargot de Quentin Billeau Le tour de France des gâteaux continue avec un produit que le monde entier nous envie ! Pour la toute première fois, la viennoiserie est à l’honneur dans une épreuve technique ! Le chef Quentin Billeau, boulanger pâtissier spécialiste des viennoiseries aux visuels incroyables, accepte de livrer la recette de son légendaire « Escargot » ! Mais sous la tente, reproduire cet étonnant gastéropode va donner bien du fil à retordre à nos pâtissiers. L’épreuve surprise : le Paris-Brest Cyril et Mercotte mettent au défi les pâtissiers de retravailler un incontournable de la pâtisserie : le Paris-Brest ! Mais une surprise les attend car ils vont devoir faire voyager ce légendaire gâteau à travers la France ! Le meilleur Paris-Brest remportera le cup cake d’or synonyme de qualification immédiate pour la semaine prochaine ! Qui décrochera le tant convoité tablier bleu au terme de cette ultime épreuve ? Et qui quittera malheureusement la tente ?