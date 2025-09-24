Le meilleur pâtissier Épisode 4 - Partie 2 - Accrocs au choco !

Pour cette 4e semaine du concours, Cyril Lignac et Mercotte ont décidé de faire fondre de plaisir les 11 pâtissiers amateurs avec le plus craquant et le plus irrésistible des ingrédients : le chocolat ! Épreuve du classique revisité : le mythique coulant au chocolat ! Cyril s’attaque au plus emblématique et régressif des gâteaux, l’icône de la pâtisserie moderne : « le coulant au chocolat ». Aux pâtissiers de revisiter le célèbre gâteau au chocolat en relevant un double défi : une cuisson parfaite à l’extérieur et un cœur dégoulinant de gourmandise à la découpe ! Épreuve technique : le Fedora, un bijou chocolaté… et Cyril Lignac aux fourneaux ! Mercotte a ressorti un des meilleurs gâteaux au chocolat de son grimoire : le majestueux et délicieux « Fedora ». Un biscuit succès moelleux, une mousse aérienne, un crémeux fondant et un élégant tourbillon en chocolat plastique, un vrai défi d’orfèvre ! Exceptionnellement le chef Cyril Lignac relèvera lui aussi ce défi ! Il sera jugé à l’aveugle comme les autres pâtissiers par Mercotte. Si un pâtissier se classe devant lui, il accèdera directement à la prochaine semaine du concours ! Alors, qui peut battre Cyril Lignac ? Épreuve créative : le chocolat, le plus intense des plaisirs coupables ! Cyril et Mercotte attendent des pâtissiers qu’ils dévoilent leur plaisir coupable sous la forme d’un merveilleux gâteau au chocolat. Chanter sous la douche, jouer aux jeux vidéo, être accro au shopping, écouter des musiques ringardes ou, pire encore, se percer les boutons : à eux d’avouer leur secret le mieux gardé ! Christelle Brua, première femme sacrée Meilleure Pâtissière de Restaurant et ancienne cheffe sucrée de l’Élysée, partagera ses meilleurs conseils !