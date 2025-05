Le meilleur pâtissier Épisode 5 - Partie 1 - Scream à la crème

Diffusé le 07/11/2024

Pour la 5e semaine du concours, préparez-vous à vous régaler tout en frissonnant de terreur ! L’épreuve créative : gourmand-croquant-terrifiant Vampires, clown diabolique, fantômes et autres monstres : les pâtissiers vont devoir réaliser en gâteau les bustes des personnages les plus effrayants qui soient ! L’épreuve technique : le gâteau ensanglanté, avec Chiara Serpaggi Les pâtissiers vont devoir reproduire un gâteau devenu mythique sur internet : le « Gâteau ensanglanté » du clip de Taylor Swift ! Aux pâtissiers de faire le plus épuré des cœurs d’où coulera le sang, ou plutôt un délicieux coulis de fruit rouge ! La cheffe pâtissière Chiara Serpaggi, star des réseaux sociaux, partagera ses trucs et astuces pour réussir ce gâteau. L’épreuve surprise : revisiter un grand classique en gâteau totalement noir Les pâtissiers qui vont devoir revisiter un grand classique de la pâtisserie de leur choix en gâteau totalement noir… comme les ténèbres ! Paris-brest noir, Tatin-noire, Baba-noir ou Charlotte-noir : le plus sombre et le plus gourmand de ces gâteaux remportera le cup cake d’or, synonyme d’immunité !