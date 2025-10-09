Le meilleur pâtissier Épisode 6 - Partie 1 - 100% Bretagne

Pour cette 6e semaine du concours, Le Meilleur Pâtissier vous emmène sur une terre de légende où coulent le caramel et le beurre salé… Cap sur la Bretagne ! Épreuve du classique revisité : le kouign-amann, un trésor croustillant ! Les pâtissiers vont devoir revisiter l'emblème breton de la pâtisserie par excellence : le kouign-amann ! Et pas question pour Cyril Lignac de trahir les fondamentaux : il veut retrouver une pâte levée feuilletée bien croustillante, une caramélisation parfaite et une cuisson maîtrisée. Épreuve technique : le farz pitilig souezhenn, la tour de crêpes infernale ! Mercotte a rouvert son grimoire pour dénicher une incroyable recette du XIXe siècle tout droit venue du Finistère : le farz pitilig souezhenn ! Un délicieux gâteau qui alterne couches de crêpes épaisses, ganache caramel au beurre salé et chantilly vanille ! À la découpe doit apparaître un magnifique motif de vagues entrecroisées ! Épreuve créative : les légendes bretonnes… en gâteau ! L'épée Excalibur, la fée Morgane, les korrigans ou encore Merlin l'enchanteur : les pâtissiers devront réveiller les mythes et créatures légendaires bretonnes à travers un gâteau spectaculaire. Yvan Chevalier, maître chocolatier de renom installé à Rennes et sacré Meilleur Ouvrier de France, donnera conseils et astuces à chacun tout au long de l'épreuve !