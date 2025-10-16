Le meilleur pâtissier Épisode 7 - Partie 2 - Frissons gourmands

C’est la tant attendue semaine de l’horreur ! Préparez-vous à frissonner de gourmandise ! Épreuve du classique revisité : le monstrueux roulé Cyril attend des huit pâtissiers toujours en lice qu'ils revisitent un des gâteaux les plus moelleux et réconfortants qui soient : le roulé ! À eux de rendre ce grand classique aussi effrayant que gourmand par le pochage et la décoration ! Épreuve technique : le terrible gâteau-cerveau Un délicieux biscuit viennois en tourbillon, un diabolique croustillant au chocolat, une douce et légère ganache montée, un cœur ultra coulant à la cerise : le gâteau-cerveau est certainement la plus bluffante des créations tirées du grimoire de Mercotte, aussi alléchante que terrifiante ! Épreuve créative : le gâteau-lanterne de la peur Les pâtissiers doivent révéler leur plus grande phobie sous la forme d'un gâteau suspendu… comme une lanterne ! Un gravity cake de la peur ! Le chef pâtissier Pierre Marcolini accompagnera Cyril et Mercotte pour éclairer la voie des pâtissiers dans cette sombre épreuve !