Le meilleur pâtissier Épisode 7 - Partie 2 - Illusions gourmandes (2/2

Lire la vidéo

Diffusé le 21/11/2024

Épreuve créative : trompe-l’œil d’objet en gâteau Spatule, boites à œufs, pot de fleurs, marmite : les pâtissiers devront réaliser un gâteau trompe-l’œil plus vrai que nature à dissimuler sous la tente ! À Cyril et Mercotte de retrouver ces gâteaux dans le décor. Les pâtissiers arriveront-ils à berner le jury et à les régaler avec leur gâteaux bluffants ? Épreuve technique : l’incroyable « gâteau illusion d’optique » Kevin Ollivier, chef pâtissier d’un prestigieux palace en Suisse, défie les candidats de reproduire le gâteau avec lequel il a concouru pour la Coupe du monde de pâtisserie : le « gâteau illusion d’optique », un chef d’œuvre de technicité où tout tourne autour du pastillage. Épreuve surprise : le mythique fruit en trompe-l’œil Les pâtissiers vont s’attaquer à un incontournable : le fruit en trompe-l’œil ! Le meilleur gâteau remportera le cupcake d’or, symbole d’une qualification immédiate pour la semaine suivante. Ils ignorent qu’un ancien candidat participe à l’abri des regards : Thibaut Lefils, finaliste de la saison 12 et spécialiste du fruit en trompe l’œil. Parviendront-ils à faire mieux que Thibaut ? Qui décrochera le tablier bleu, et qui quittera la tente ?