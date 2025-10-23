Le meilleur pâtissier Épisode 8 - Partie 2 - Le monde de Disney

Diffusé le 30/10/2025

Pour cette 8e semaine du concours, la tente se métamorphose en univers féérique… celui des contes et des dessins animés de Disney. Avec la présence exceptionnelle du chef Mickey ! Épreuve du classique revisité : la forêt-noire, un classique enchanté ! Chocolat gourmand, crème onctueuse et aérienne, cerises juteuses et merveilleux décor chocolaté… Les pâtissiers doivent rendre hommage à la célèbre forêt où Blanche-Neige croisa la méchante reine, et la revisiter avec audace et créativité ! Épreuve technique : le gâteau d’Aurore, un défi magique ! Mercotte sort de son redoutable grimoire une recette haute en couleur et en gourmandise : le célèbre gâteau d’anniversaire d’Aurore, dans La Belle au bois dormant. Empiler huit cheesecakes recouverts d’une onctueuse ganache, décorés de bougies en chocolat, le tout soutenu par un balai en nougatine : les pâtissiers devront réaliser une véritable prouesse d’équilibre ! Épreuve créative : mon dessin animé préféré en gâteau ! De Vaïana à Peter Pan, de Zootopie au Roi Lion, en passant par La Petite Sirène, chacun devra se raconter et rendre hommage à son dessin animé préféré en gâteau. Chef Mickey ainsi que la célébrissime cheffe Nina Métayer viendront accompagner les pâtissiers durant cette ultime épreuve.