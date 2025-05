Le meilleur pâtissier Épisode 9 - Partie 1 - Le Sud fait la fête !

Diffusé le 05/12/2024

Féria de Bayonne, carnaval de Nice, fête du citron de Menton : le Meilleur Pâtissier vous emmène faire la fête dans le sud de la France ! Épreuve créative : les fêtes du Sud en gâteau Les pâtissiers devront mettre à l’honneur une fête du sud de la France en gâteau : de Bayonne à Menton, en passant par Cannes ou Nîmes, Cyril et Mercotte attendent de retrouver les couleurs, les saveurs, les senteurs de ces fêtes du Sud ! Les créations devront être festives, du visuel jusqu’à la dégustation ! Épreuve technique : un dessert 100 % Sud-Ouest signé Noëmie Honiat Noëmie Honiat va réaliser la recette du jour en temps réel : une version moderne et bluffante de la rissole au pruneau ! Aux pâtissiers de s’accrocher pour la suivre ! Et, pour la première fois, la cheffe va demander à Laëtitia Milot de prendre part à l’épreuve ! Parviendra-t-elle à suivre le rythme ? Quel pâtissier se rapprochera le plus du dessert de Noëmie Honiat ? Épreuve surprise : si Marseille était un gâteau Soleil, agrumes, Bonne Mère, Canebière, Vieux-Port ou les calanques : aux pâtissiers de faire un clin d’œil en gâteau à la 2e ville de France ! Anis, abricot, fleur d’oranger, miel de Provence : chaque pâtissier tirera au sort une saveur du Sud qu’il devra mettre dans son dessert. À la clef pour la meilleure création : le fameux cup cake d’or ! Qui remportera l’immunité, qui décrochera le tablier bleu et qui quittera malheureusement la tente ?