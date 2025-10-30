Le meilleur pâtissier Épisode 9 - Partie 1 - Mon petit chou à la crème

Lire la vidéo

Éclair, religieuse, Paris-Brest, profiterole, croquembouche ou tout simplement chou à la crème : Le Meilleur Pâtissier célèbre un des desserts préférés des Français : le chou ! Épreuve du classique revisité : la très gourmande religieuse revisitée ! Les pâtissiers s'attaquent à un monument de la pâtisserie française, une star des vitrines de boulangerie : la religieuse ! Cyril Lignac sera intraitable ; il attend une pâte à choux parfaitement cuite et dodue, une garniture ultra savoureuse, un glaçage net et précis, et surtout une création au visuel original faite de deux choux superposés ! Épreuve technique : les cygnes infernaux ! Tout droit sorti du grimoire de Mercotte, ce dessert des plus raffinés né au 19e siècle était à l'origine destiné à la haute société : deux magnifiques cygnes en pâte à choux, garnis de ganache au sésame et d'un confit abricot, surmontés d'une crème légère tantôt noire, tantôt blanche. Aux pâtissiers d'impressionner le jury par leur précision et leur délicatesse ! Épreuve créative : monumental dessert ! Tour Eiffel, Tour de Pise ou Viaduc de Millau, les pâtissiers doivent réaliser un monument emblématique de leur ville, de leur région, ou du pays qu'ils portent dans leur cœur ! Mais attention, cette création monumentale devra être réalisée à la façon d'une pièce montée… de choux ! Le chef Jeffrey Cagnes, monument de la pâtisserie française, les guidera dans cette mission d’architecture pâtissière.