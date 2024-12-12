Le meilleur pâtissier : Qui réintègrera la tente ? Épisode 1

Après avoir aidé et accompagné les éliminés dans leurs duels pour tenter de réintégrer le concours, Noëmie et Mohamed vont désormais s’affronter en équipe ! Chacun sera entouré de 3 anciens pâtissiers choisis pour leur talent. Côté Noëmie : Thibaut, finaliste de la saison 12 et roi du trompe-l’œil, Adélina, demi-finaliste de la saison 11 et spécialiste des visuels raffinés, ainsi que Jérémy, pâtissier de la saison 10 élu roi de la tarte. Côté Mohamed : Cléo, experte des saveurs originales de la saison 11, Jérôme, grand technicien de la saison 10, ainsi que Sandrine, finaliste de la saison 5 et reine du visuel ! Les pâtissiers devront remporter les défis lancés par le chef Jeffrey Cagnes ! Le premier défi, où seuls 4 d’entre eux se qualifieront pour l’ultime épreuve, est redoutable : sublimer la noix ! Sans oublier les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui de ces 6 anciens pâtissiers décrochera, avec son capitaine Noëmie ou Mohamed, le trophée du choc des équipes ?