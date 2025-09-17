Le meilleur pâtissier : Qui réintégrera la tente ? Épisode 1

Diffusé le 17/09/2025

Le pâtissier sortant s’apprête à affronter l’éliminé de la semaine précédente. Ensemble, ils vont retravailler un grand classique de la pâtisserie, utilisé aussi bien pour réaliser une charlotte, un tiramisù ou un fraisier : le biscuit cuillère ! Avant l’épreuve, Noémie et Mohamed vont dévoiler tous leurs secrets de professionnels pour parfaitement réussir ce mythique biscuit. Sans oublier les meilleurs moments des 13 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?