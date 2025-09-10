Le meilleur pâtissier : Qui réintègrera la tente ? Épisode 1 - Partie 3 - Bienvenue sous la tente

Exceptionnellement pour cette première émission, une ultime épreuve va permettre aux deux pâtissiers qui ont le moins séduit le jury de s’affronter lors d’un défi de rattrapage, pour garder leur place dans le concours. Pour leur donner une chance de prouver leur talent, Cyril et Mercotte les mettent au défi de proposer leur version d’un dessert simple et régressif : le marbré au cœur fondant ! Il devra être moelleux et créatif, avec deux saveurs qui s’entremêlent dans un marbrage esthétique. Et pour plus de gourmandise, le jury attend des gâteaux qu’ils renferment un cœur fondant. Que le meilleur marbré l’emporte !