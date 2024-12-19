Le meilleur pâtissier : Qui réintègrera la tente ? Épisode 2

Diffusé le 19/12/2024

Dans l’épisode précédent, les deux équipes ont commencé leur affrontement autour d’un défi redoutable : sublimer la noix ! Mais à 45 mn de l’épreuve, Jeffrey Cagnes est venu lancer un défi surprise à Noëmie et Mohamed : le capitaine perdant entraînera une pénalité de temps de 5 mn à son équipe ! Qui a finalement remporté ce défi ? Après une dégustation riche en émotion, seuls 4 anciens pâtissiers vont se qualifier pour l’ultime épreuve ! Sans oublier les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui des 6 anciens pâtissiers décrochera, avec son capitaine Noëmie ou Mohamed, le trophée du choc des équipes ?