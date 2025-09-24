Le meilleur pâtissier : Qui réintégrera la tente ? Épisode 2

Le pâtissier sortant va affronter le gagnant du face-à-face de la semaine précédente sur un grand classique de la pâtisserie, utilisé aussi bien dans les entremets, les bûches de Noël que les tartes : le pain de Gênes ! Avant l’épreuve, Noémie et Mohamed vont dévoiler tous leurs secrets de professionnels pour parfaitement réussir ce biscuit, cousin de la génoise ! Sans oublier les meilleurs moments des 13 saisons du concours, les coulisses et les inédits de la semaine. Qui saura saisir sa dernière chance et réintégrera la tente ?