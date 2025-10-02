Le meilleur pâtissier : Qui réintégrera la tente ? Épisode 3

Le pâtissier sortant s’apprête à affronter le gagnant du face-à-face de la semaine précédente ! Ils vont être mis au défi autour du biscuit au chocolat le plus incontournable : le brownie ! Exceptionnellement, Noëmie et Mohamed on fait appel à la spécialiste en la matière pour les accompagner : Charlotte Zeitoun. C'est sa recette, spécialement élaborée pour le concours, que les éliminés vont devoir reproduire à l'identique. Sans oublier les meilleurs moments des 13 saisons du concours, les coulisses et les inédits de la semaine. Qui saura saisir sa dernière chance et réintégrera la tente ?