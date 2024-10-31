Le meilleur pâtissier : Qui réintègrera la tente ? Épisode 4

Diffusé le 31/10/2024

Nos deux pâtissiers en lice vont devoir s’attaquer à une technique pâtissière incontournable en pâtisserie : la pâte à chou ! Noémie et Mohamed leur donnent tous les trucs et astuces pour parfaitement réussir leur pâte à choux, préparation habituellement très capricieuse ! L'originalité de la forme sera primordiale ! Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?