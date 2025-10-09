Le meilleur pâtissier : Qui réintégrera la tente ? Épisode 4

Diffusé le 09/10/2025

Le pâtissier sortant du jour affronte le gagnant du face à face de la semaine précédente sur un incontournable de la pâtisserie : la meringue ! À travers une démonstration riche en astuces et conseils, Noémie et Mohamed vont dévoiler tous leurs secrets de professionnels pour parfaitement réussir la meringue italienne ! Et défi supplémentaire pour les éliminés, ils vont devoir intégrer deux meringues différentes dans leur création ! Sans oublier les meilleurs moments des 13 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine. Qui saura saisir sa dernière chance et réintégrera la tente ?