Le meilleur pâtissier : Qui réintègrera la tente ? Épisode 5

Diffusé le 07/11/2024

Les deux pâtissiers en lice vont s’attaquer à une des techniques les plus incontournables de la pâtisserie : le macaronage ! Noémie et Mohamed vont tout leur expliquer afin de réussir à coup sûr ce grand classique : le macaron ! Et pour prolonger l'ambiance d'horreur de la semaine, les pâtissiers devront en réaliser 13, chiffre maudit, aux visuels horrifiques ! Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine !