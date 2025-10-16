Le meilleur pâtissier : Qui réintégrera la tente ? Épisode 5

Le pâtissier sortant du jour affronte le gagnant du face à face de la semaine précédente pour mettre à l'honneur un incontournable de la cuisine bretonne : le caramel ! À travers une démonstration riche en astuces et conseils, Noémie et Mohamed prodigueront des conseils de professionnels pour parfaitement réussir le caramel au beurre salé ! Sans oublier les meilleurs moments des 13 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine. Qui saura saisir sa dernière chance et réintégrera la tente ?