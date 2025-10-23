Le meilleur pâtissier : Qui réintégrera la tente ? Épisode 6

Lire la vidéo

Diffusé le 23/10/2025

Le pâtissier sortant du jour affronte le gagnant du face-à-face de la semaine précédente. Pour cette spéciale horreur, les jurés vont soumettre les pâtissiers à une redoutable épreuve technique qui avait déjà fait frissonner la 6e promotion du concours : les doigts de sorcière, un délicieux dessert pour une épreuve pleine de rebondissement. Sans oublier les meilleurs moments des 13 saisons du concours, les coulisses et les inédits de la semaine. Qui saura saisir sa dernière chance et réintégrera la tente ?