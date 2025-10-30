Le meilleur pâtissier : Qui réintégrera la tente ? Épisode 7

Diffusé le 30/10/2025

Le pâtissier sortant du jour affronte le gagnant du face-à-face de la semaine précédente pour cette spéciale Disney. Ils vont être mis au défi sur un incontournable de la pâtisserie : la pâte feuilletée ! Surprise supplémentaire, Noëmie et Mohamed vont leur demander de mettre à l'honneur leur dessin animé préféré à travers leur saveur ! Sans oublier les meilleurs moments des 13 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine. Qui saura saisir sa dernière chance et réintégrera la tente ?