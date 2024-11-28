Le meilleur pâtissier : Qui réintègrera la tente ? Épisode 8

Lire la vidéo

Diffusé le 28/11/2024

Les deux pâtissiers en lice vont devoir s’attaquer à une technique pâtissière incontournable pour qui veut sublimer un entremets : le glaçage miroir ! Noëmie et Mohamed vont tout leur expliquer sur sa préparation délicate et son utilisation minutieuse, afin de donner un effet waouh à leurs entremets ! Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?