Le meilleur pâtissier : Qui réintégrera la tente ? Épisode 9

Lire la vidéo

Diffusé le 13/11/2025

Le pâtissier sortant du jour s'apprête à affronter le vainqueur du face-à-face de la semaine précédente. Au terme de ce duel, nous connaîtrons enfin le nom du gagnant qui réintégrera la tente ! Les pâtissiers vont être mis au défi sur une recette complexe qui regroupe plusieurs techniques pâtissières travaillées tout au long du concours : l'entremets poire-caramel ! Sans oublier les meilleurs moments des 13 saisons du concours, les coulisses et les inédits de la semaine. Qui saura saisir sa dernière chance et réintégrera la tente ?