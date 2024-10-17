Le meilleur pâtissier : Qui réintègrera la tente ? Épisode 2

Diffusé le 11/10/2024

Le pâtissier sortant du jour va affronter le gagnant du premier face-à-face de la semaine précédente ! Ils vont être mis au défi sur une nouvelle technique pâtissière de base qui peut complètement métamorphoser un gâteau : le pochage ! À travers une démonstration riche en techniques et astuces, Noémie et Mohamed dévoileront tous leurs secrets de professionnels pour parfaitement réussir ce geste délicat. Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?