Le mystère Enfield Épisode 1

Diffusé le 27/10/2016

Automne 1977, à Enfield près de Londres. Dans leur chambre, Janet et Margaret Hodgson, 11 et 13 ans, se racontent des histoires à faire peur quand des coups violents retentissent dans la commode, qui se met à bouger. Après d'autres événements du même type, la police et la presse accréditent la thèse d'un phénomène paranormal. Maurice Grosse, membre de la Société de Recherche Psychique, s'installe dans la maison pour mieux comprendre la situation.