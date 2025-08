Le PAL en Auvergne : les recettes du succès, entre zoo et parc d’attractions Le PAL en Auvergne : les recettes du succès, entre zoo et parc d’attractions

Il a beau être caché au cœur de l’Auvergne, le PAL attire chaque été plus de 700 000 visiteurs ! C’est l’un des parcs de loisirs préférés des Français. Et voici la recette qui a fait son succès : associer zoo et parc d’attractions. Cette formule unique plaît aux familles qui viennent désormais de la France entière pour le visiter. Au programme : découvertes d’une centaine d’espèces d’animaux et une bonne dose de sensations fortes. Les visiteurs peuvent même dormir au milieu de la plaine africaine dans un hôtel luxueux. Depuis cinquante ans, ce parc atypique n’a pas à rougir face aux mastodontes du secteur. À la tête de cette institution, Florence, la fille du fondateur, et Arnaud perpétuent l’héritage familial, toujours en quête de nouveautés. Cette saison, Arnaud veut battre le record de fréquentation du parc et s’apprête à inaugurer un nouveau manège. Dans l’hôtel du parc, Aurore, la responsable, va recruter une armée de saisonniers pour faire face aux réservations estivales. Mais les candidatures sont rares. Alors système D, elle va rechercher des travailleurs polonais. En coulisses, une équipe de cinquante soigneurs s’active au quotidien. Cette année, un grand événement va bousculer le quotidien du parc. Kina, la tigresse de Sumatra déjà âgée de quinze ans, attend un heureux événement ! Anne-Sophie, la responsable des animaux marins, va devoir se séparer de Tommy, un jeune phoque de deux ans. Mais du côté de l’enclos des alligators, une femelle a pondu une vingtaine d’œufs.