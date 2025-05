Le Petit Chaperon rouge Le Petit Chaperon rouge

Lire la vidéo

Diffusé le 25/12/2012

Le Petit Chaperon rouge vit avec sa mère, dans un petit village en lisière de forêt. Sa grand-mère, excentrique et inventive, habite seule dans une maison isolée. Un jour, alors qu'elle apporte du gâteau, du vin et des médicaments à sa grand-mère malade, elle croise un vieux loup maléfique et affamé dans les bois qui élabore un plan pour les dévorer.