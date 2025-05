Le prix de la passion Épisode 16

Lire la vidéo

Ferhat est un tueur à gages travaillant pour son oncle Namik. Asli est une jeune femme médecin idéaliste travaillant dans l’hôpital de Namik. Dans un monde de corruption, d'ambition et de pouvoir, ces deux personnes diamétralement opposées vont se rapprocher. Cependant, le style de vie de Ferhat est trop sombre pour une véritable histoire d'amour. Alors Ferhat et Asli arriveront-ils à vivre heureux ? Asli arrivera-t-elle à faire sortir Ferhat de cette spirale dans laquelle l’a entrainé Namik depuis son plus jeune âge ?