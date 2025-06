Le prix de la trahison Le prix de la trahison

Diffusé le 11/06/2021

C'est à Angoulême où elle vit que Marie Jourdan a convié son ami Paul Danceny à fêter son 35e anniversaire de mariage. Malheureusement, la fête est brutalement interrompue par des policiers qui viennent arrêter son fils Alex, marié et père d'une petite fille, pour le meurtre de sa maîtresse, une journaliste locale. Ce n'est que le début de la descente aux enfers pour Marie, dont le tableau familial idéal est de plus en plus lacéré par les révélations de l'enquête…