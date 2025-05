Le procès d'Auschwitz, la fin du silence Le procès d'Auschwitz, la fin du silence

Diffusé le 17/03/2019

Le 20 décembre 1963 débute à Francfort un procès historique. 18 ans après la guerre, 22 anciens SS doivent répondre de leurs crimes, commis dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Tous avaient réussi à se fondre dans la masse pour échapper à la justice. Pendant 22 mois, dans un climat de tension et d'hostilité, plus de 200 survivants témoignent à la barre pour dévoiler au monde entier les coulisses de la machine à tuer nazie. Retour sur un procès qui a fait d'Auschwitz le symbole de l'extermination des Juifs d'Europe aux yeux du monde entier.