Le samaritain Le samaritain

Diffusé le 01/10/2024

Sam Cleary, 13 ans, soupçonne son mystérieux voisin reclus, M. Smith, d’être en réalité le légendaire justicier Samaritain, une légende qui se cache au vu et au su de tous… Il y a 25 ans, le justicier surpuissant de Granite City a été déclaré mort à l’issue d’une bataille acharnée dans un entrepôt contre son frère jumeau et ennemi, Nemesis. Si la plupart des gens pensent que le Samaritain a péri dans l’incendie, certains habitants, comme Sam, espèrent qu’il est toujours en vie. Alors que la criminalité augmente et que la ville est au bord du chaos, Sam va tenter de persuader son voisin de reprendre du service…