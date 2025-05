Le scandale Clouzot Le scandale Clouzot

Lire la vidéo

Diffusé le 15/11/2017

Avec « Le salaire de la peur », « Les diaboliques » ou « Quai des Orfèvres », Henri-Georges Clouzot a su faire des névroses humaines un spectacle palpitant. Cinéaste avant-gardiste, il n'a cessé de décontenancer. Trop populaire pour les élites, anticonformiste aux yeux des bourgeois et bourgeois à ceux des anarchistes, ce maître du suspense continue de fasciner. Aujourd’hui, cinéastes et artistes majeurs revendiquent son influence. Doté d’une vision du monde singulière, Clouzot a su conjuguer grand spectacle et étude subtile des personnages. Au-delà du mythe du metteur en scène tyrannique, ce film propose de faire le portrait contrasté d’un visionnaire, d’un agitateur, d’un artiste contre le système.