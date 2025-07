Le sexe qui rit Le sexe qui rit

Diffusé le 07/01/2012

Olivier Ghis revient sur l'histoire du cinéma de charme, depuis sa genèse jusqu'à l'âge d'or des années 1970, et analyse les raisons pour lesquelles ce genre a toujours marié le fantasme avec l'humour et la dérision. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, certains réalisateurs se sont spécialisés dans le hard comique en proposant des versions pastiches et dévergondées d'œuvres classiques... Volontairement ou malgré lui, le cinéma érotique est parfois plus comique que les comédies !