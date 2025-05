Le tatoueur d'Auschwitz Chapitre 2

Lire la vidéo

Diffusé le 02/07/2024

Le SS Baretzki prend Lale sous son aile et une relation malsaine se noue entre eux. Baretzki accepte de faciliter les échanges entre Gita et lui, mais exige en retour que Lale exauce toutes ses demandes. Lale accepte, heureux de pouvoir partager quelques moments avec la femme qu'il aime, mais une coupure au bras de Gita s’infecte, menaçant sa survie et leur amour naissant.