Le tatoueur d'Auschwitz Chapitre 4

Lire la vidéo

Diffusé le 26/08/2024

Lale subit un interrogatoire violent pour livrer les noms de ses fournisseurs. Avec l'aide de la détenue Ciska, Gita parvient à lui éviter une exécution sommaire. Mais la vie au camp devient de plus en plus brutale et les gardes finissent par envoyer femmes et enfants tziganes dans les chambres à gaz, dont Nadya, l’amie de Lale.